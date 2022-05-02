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Угорщина відмовою від ембарго на російську нафту просто торгується з ЄС, - Зеркаль

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 10:23
Угорщина відмовою від ембарго на російську нафту просто торгується з ЄС, - Зеркаль Фото: Олена Зеркаль (wikipedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Угорщина своїми погрозами накласти вето на нафтове ембарго щодо Росії торгується щодо термінів, коли почнуть діяти обмеження. Заяви Будапешта адресовані не Києву, а Берліну і Будапешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радниці міністра енергетики Олени Зеркаль.

"Хороша міна при поганій грі. Заяви Угорщини з приводу "вето" на російські енергоносії спрямовані не на Україну, а на Берлін і Брюссель. Вони не загрожують нічим нам - вони просто торгуються", - зазначила він.

За її словами, торг ведеться навколо того, коли саме вводити санкції, з якого місяця.

"Європейська політична і бюрократична машини вже запустилися і навіть команда (прем'єра Угорщини, - ред.) Орбана це розуміє. Просто у різних країн ЄС різна наркотична залежність від Росії. В Угорщини - найбільша. Швидко переорієнтуватися з контрактами і логістикою, які вони вибудували виключно під диктовку Кремля, вони не можуть. Їм потрібен час", - підкреслила Зеркаль.

Він додала, що Будапешт чудово розуміє, що іншого шляху немає, тому просто торгується про дати.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Будапешт блокуватиме будь-яке обмеження імпорту російських енергоресурсів.

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