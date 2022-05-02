Венгрия отказом от эмбарго на российскую нефть просто торгуется с ЕС, - Зеркаль
Венгрия своими угрозами наложить вето на нефтяное эмбарго в отношении России торгуется насчет сроков, когда начнут действовать ограничения. Заявления Будапешта адресованы не Киеву, а Берлину и Будапешту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советницы министра энергетики Елены Зеркаль.
"Хорошая мина при плохой игре. Заявления Венгрии по поводу "вето" на российские энергоносители направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель. Они не угрожают ничем нам - они просто торгуются", - отметила он.
По ее словам, торг ведется вокруг того, когда именно вводить санкции, с какого месяца.
"Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились и даже команда (премьера Венгрии, - ред.) Орбана это понимает. Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. У Венгрии - самая большая. Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку Кремля, они не могут. Им нужно время", - подчеркнула Зеркаль.
Он добавила, что Будапешт отлично понимает, что другого пути нет, поэтому просто торгуется о датах.
Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Будапешт будет блокировать любое ограничение импорта российских энергоресурсов.
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