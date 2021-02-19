Угорщина може послабити карантин для власників COVID-паспортів

В Угорщині людям, які перехворіли на COVID-19, або зробили щеплення від цієї хвороби, можуть скасувати певні карантинні обмеження. Перевіряти цю інформацію пропонують за відповідними сертифікатами.

Як повідомляється, спеціальні сертифікати пропонують видавати тим, хто перехворів на COVID-19 або вакцинувалися проти нього. З ним громадян можуть, наприклад, позбавити необхідності дотримуватися нічної комендантської години.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Європейському союзі, яка отримала китайську вакцину.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.