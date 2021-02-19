Угорщина може послабити карантин для власників COVID-паспортів
В Угорщині людям, які перехворіли на COVID-19, або зробили щеплення від цієї хвороби, можуть скасувати певні карантинні обмеження. Перевіряти цю інформацію пропонують за відповідними сертифікатами.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, спеціальні сертифікати пропонують видавати тим, хто перехворів на COVID-19 або вакцинувалися проти нього. З ним громадян можуть, наприклад, позбавити необхідності дотримуватися нічної комендантської години.
Нині угорський уряд проводить загальнонаціональне опитування, аби з’ясувати рівень підтримки у суспільстві запровадження так званих сертифікатів вакцинації.
Нагадаємо, нещодавно в Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Європейському союзі, яка отримала китайську вакцину.
Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.
Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.