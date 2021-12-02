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Угорщина хоче виробляти російську вакцину "Супутник V"

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Будапешт, Четвер 02 грудня 2021 19:30
Угорщина хоче виробляти російську вакцину "Супутник V" Фото: Угорщина хоче виробляти російську вакцину" Супутник V " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Угорщина хоче виробляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Випуск препарату планується налагодити в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Щоб 2022 рік був успішним, будемо діяти за планом дій з п'яти пунктів", - написав Сійярто за підсумками зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Міністр підкреслив, що один з цих пунктів передбачає виробництво російської вакцини "Супутник V" в Угорщині. За його словами, випуск препарату планується налагодити наступного року на національному заводі вакцин, відкриття якого має відбутися 16 грудня.

Серед інших спільних проєктів з Росією Сійярто відзначив співпрацю у сфері залізничних перевезень, космічних дослідженнях і можливість для угорських фермерів вийти на російський ринок.

Нагадаємо, в листопаді президент Росії Володимир Путін нагородив Сійярто орденом Дружби за внесок у розвиток відносин між країнами.

Зазначимо, наприкінці листопада в уряді Угорщині заявили про відмову від участі у схемі спільних закупівель ЄС вакцин проти коронавірусу. Також влада відмовилася від замовлення російських і китайських препаратів.

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Угорщина Вакцина від коронавірусу
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