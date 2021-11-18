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Путін нагородив орденом Дружби голову МЗС Угорщини

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Четвер 18 листопада 2021 21:25
Путін нагородив орденом Дружби голову МЗС Угорщини Фото: голова МЗС Угорщини Петер Сіярто (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив голову Міністерства закордонних справ Петера Сіярта орденом Дружби. Нібито за внесок у розвиток відносин між обома країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"За великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва нагородити Сіярто Петера - міністра зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини", - зазначається в указі.

Варто відзначити, що посаду голови МЗС Сіярто обіймає з 2014 року.

Зазначимо, що Сіярто неодноразово відзначався скандальними й деколи антиукраїнськими заявами. Наприклад, в вересні 2021 року міністр звинуватив Україну у тому, що вона, нібито, втручається у внутрішні справи Угорщини під час підписання газового контракту з Росією.

Також Сіярто скаржився російському колезі Лаврову на те, що на Закарпатті, нібито, порушують права угорців й не дають їм можливості навчатися рідною мовою.

Зокрема Угорщина блокує проведення засідань комісії України на НАТО. Будапешт висуває вимоги до української сторони, які стосуються угорської нацменшини.

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Володимир Путін Російська Федерація Угорщина
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