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Венгрия хочет производить российскую вакцину "Спутник V"

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Будапешт, Четверг 02 декабря 2021 19:30
Венгрия хочет производить российскую вакцину "Спутник V" Фото: Венгрия хочет производить российскую вакцину "Спутник V" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Венгрия хочет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Выпуск препарата планируется наладить в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Чтобы 2022 год был успешным, будем действовать по плану действий из пяти пунктов", - написал Сийярто по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министр подчеркнул, что один из этих пунктов предусматривает производство российской вакцины "Спутник V" в Венгрии. По его словам, выпуск препарата планируется наладить в следующем году на Национальном заводе вакцин, открытие которого должно состояться 16 декабря.

Среди других совместных проектов с Россией Сийярто отметил сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок, космических исследованиях и возможность для венгерских фермеров выйти на российский рынок.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин наградил Сийярто орденом Дружбы за вклад в развитие отношений между странами.

Отметим, в конце ноября в правительстве Венгрии заявили об отказе от участия в схеме совместных закупок ЕС вакцин против коронавируса. Также власти отказались от заказа российских и китайских препаратов.

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Венгрия Вакцина от коронавируса
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