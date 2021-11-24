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Угорщина відмовиться від закупівлі російської вакцини "Супутник V"

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Угорщина, Середа 24 листопада 2021 14:36
Угорщина відмовиться від закупівлі російської вакцини "Супутник V" Фото: Угорщина відмовиться від закупівлі російської вакцини "Супутник V" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Угорщина не братиме участі у схемі спільних закупівель ЄС вакцин проти коронавірусу. Також країна відмовиться від замовлення російських чи китайських препаратів у наступному замовленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника адміністрації прем’єра Угорщини Гергейра Гуйяша, якого цитує Euractiv.

"Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС", - заявив він.

За його словами, в країні ще є 10 мільйонів вакцин, яких достатньо для проведення третього щеплення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто уточнив, що Угорщина відмовляється від закупівлі вакцин з РФ та Китаю на загальну суму 5 млн гривень.

"Зараз ми не ведемо переговорів ні зі "Супутник V", ні з Sinopharm про нові постачання до Угорщини. Наступна партія вакцин, певно, не включатиме вакцин зі Сходу. Постачальники виконали раніше підписані нами контракти", - сказав Сійярто.

Він додав, що поточні переговори з Російським державним інвестиційним фондом, який займається виробництвом "Супутника V" і китайською Sinopharm обмежуються можливістю виробництва вакцин за ліцензією цих двох компаній на майбутній національній фабриці вакцин.

Як зазначають угорські ЗМІ, 80% з 10 млн вакцин, які вже є в країні, є західними.

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Угорщина Вакцина від коронавірусу
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