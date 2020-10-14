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Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій

Київ, Середа 14 жовтня 2020 22:41
Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Він нагадав, що розроблена Росією вакцина не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми знаємо, що у світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - наголосив Степанов.

Як пояснив міністр, перш ніж рекомендувати вакцину, потрібно розуміти - безпечна вона чи ні, тому перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти певні стадії клінічних випробувань.

Нагадаємо, до цього міністр Степанов не виключав закупівлю російської вакцини від коронавірусу, але за умови її схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Крім того, у МОЗ назвали попередню вартість вакцини від коронавірусу після того, як вона потрапить в Україну.

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