ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна та Угорщина створять робочу групу по впровадженню закону про освіту

Київ, Середа 27 січня 2021 12:28
Україна та Угорщина створять робочу групу по впровадженню закону про освіту
Фото: Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна та Угорщина планують створити робочу групу з впровадження закону про освіту. Угорщина хоче покращити відносини з Україною

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

За його словами, країнам потрібно зробити все, щоб виключити радикальні елементи з двохсторонніх відносин.

"І тому я попросив, щоб ми розпочали спільну роботу через закон про освіту, який викликав напруження між нами. Ми хочемо створити робочу групу з впровадження закону про освіту. Якщо консультації будуть успішними, то фактори невпевненості ми зможемо виключити", - зазначив він.

Зокрема, за словами Сійярто, є питання, скільки годин угорської мови буде в українських школах.

"Це питання 40 шкіл, які працюють у поселеннях з населенням менш ніж 50 тисяч. Питання кількості годин угорської мови. Отримали обіцянку, що це буде конструктивно розв'язано, якщо зможемо знайти вирішення, то наші стосунки просунуться уперед", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, минулого грудня представники угорської нацменшини на Закарпатті почали отримувати погрози від невідомих. Правоохоронці проводили розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Угорщина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся