Фото: в Угорщині заявили, що оплата газу Росії не порушує санкції ЄС (Getty Images)

В Угорщині відреагували на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Заявили, що оплата російського газу рублями не порушуватиме санкції проти країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника угорського уряду Золтана Ковача в інтерв'ю для CNN.

За словами Ковача, Угорщина має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням. "У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з Росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%", - додав Ковач.