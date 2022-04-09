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В Угорщині заявили, що оплата газу Росії не порушує санкції ЄС

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Субота 09 квітня 2022 13:48
В Угорщині заявили, що оплата газу Росії не порушує санкції ЄС Фото: в Угорщині заявили, що оплата газу Росії не порушує санкції ЄС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Угорщині відреагували на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Заявили, що оплата російського газу рублями не порушуватиме санкції проти країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника угорського уряду Золтана Ковача в інтерв'ю для CNN.

За словами Ковача, Угорщина має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням.

"У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з Росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%", - додав Ковач.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, оплачувати газ Росії рублями, є порушенням санкцій.

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