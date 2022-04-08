Глава Єврокомісії попередила Угорщину: оплата газу рублями - це порушення санкцій

Глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен попередила Угорщину про порушення санкцій проти Росії. Йдеться про оплату російського газу рублями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми проаналізували указ Путіна. Те, що пропонує Путін - перевести Євро в рублі, а потім оплатити газ, - це порушення санкцій", - сказала в інтерв'ю телеканалу глава Єврокомісії.

Вона додала, що якщо Угорщина заплатить за російський газ рублями, то країна порушить санкції, які ЄС наклав на Росію.