Глава Єврокомісії попередила Угорщину: оплата газу рублями - це порушення санкцій
Глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен попередила Угорщину про порушення санкцій проти Росії. Йдеться про оплату російського газу рублями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми проаналізували указ Путіна. Те, що пропонує Путін - перевести Євро в рублі, а потім оплатити газ, - це порушення санкцій", - сказала в інтерв'ю телеканалу глава Єврокомісії.
Вона додала, що якщо Угорщина заплатить за російський газ рублями, то країна порушить санкції, які ЄС наклав на Росію.
Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія провела аналіз вимоги Росії розраховуватися за газ рублями.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на оплату за газ в рублях.
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