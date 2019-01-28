В Угорщині на заводі Audi майже 10 тис. співробітників влаштували страйк

Ілюстративне фото (hungarytoday.hu)

Працівники вимагають підвищення заробітної плати на 18%

На заводі автовиробника Audi в угорському Дьєре близько 9 тис. 300 співробітників приєдналися до страйку через умови оплати праці. Про це заявили в профспілці AHFSZ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, 28 січня відбулися збори за участю 4 тис. 500 співробітників заводу, на яких була висловлена підтримка страйку.

Також зазначається, що страйк призвів до зупинки виробництва на головному заводі Audi в Німеччині.

Зазначимо, Audi запропонувала загальне підвищення заробітної плати на 20% протягом цього року і наступного, але профспілка бажає негайного підвищення на 18%.

Раніше РБК-Україна писало, що в Новій Зеландії близько 7 тис. лікарів оголосили страйк, тому що не задоволені умовами праці молодих фахівців.

Також повідомлялося про страйки в аеропортах Німеччини, співробітники яких вимагали підвищення оплати праці.