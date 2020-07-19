Поліція Ізраїлю застосувала водомети для розгону протестувальників

Фото: акції протесту в Ізраїлі (timesofisrael.com)

Акція протесту була біля офіційної резиденції Нетаньяху

Поліція Ізраїлю застосувала водомети щодо протестувальників, які заблокували ієрусалимську швидкісну залізницю. В Єрусалимі і Тель-Авіві продовжилися масові мітинги проти посилення обмежень на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

Акція протесту була біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстранти вимагали його відставки. Потім мітинг переріс у сутички з поліцією.

ההפגנה מול מעון ראש הממשלה קבוצה של מפגינים ירדה מכיכר פריז, שכבר נפתחה לתנועה, לכיוון גן הפעמון, אולם מרבית המפגינים כבר עזבו את ההפגנה. למרות האמוציות, הסדר נשמר והערב עובר עד כה ללא אירועים מיוחדים@moyshis #חדשותהשבת pic.twitter.com/Nmo3kcWQtw — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

У поліції заявили, що застосування сили стало відповіддю на заворушення і перекриття доріг. Демонстранти пройшли маршем центральними вулиця Єрусалиму, підпалюючи сміттєві контейнери і розбиваючи вітрини.

В ході протесту було затримано щонайменше 50 мітингувальників.

Нагадаємо, декілька днів тому в Єрусалимі (Ізраїль) кілька тисяч демонстрантів зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.