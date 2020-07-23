Протести в Болгарії: четверо міністрів ідуть у відставку

Фото: Бойко Борисов (government.bg)

Мітингарі вимагають відставки всього уряду

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають там вже два тижні. Однак мітингарі вимагають відставки всього уряду, генерального прокурора Івана Гешева внаслідок корупції на високому політичному рівні.

Про це повідомляє BGNES.

Як повідомляється, у відставку пішли міністри фінансів, економіки, внутрішніх справ та туризму. Про перших трьох було відомо ще минулого тижня, коли прем'єр-міністр попросив їх піти через припущення у змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС.

Однак міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.

"Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової" - сказав Борисов.

Нагадаємо, минулого прем'єр-міністр попросив трьох міністрів залишити свої посади.

Також раніше повідомлялось, що у болгарській столиці Софії відбувається протест проти уряду на підтримку чинного президента Румена Радєва.