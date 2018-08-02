МЗС розкритикував заяву Орбана щодо євроінтеграції України

МЗС України порівняв риторику Орбана з підходами країни-агресора

Міністерство закордонних справ України розцінює як неприйнятні останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про євроінтеграційні наміри Києва. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що 31 липня 2018 до МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломату висловили рішучий протест у зв'язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта щодо України. Також Київ заявив про необхідність припинити дії, які негативно впливають на двосторонні відносини.

"Зокрема, зазначається неприйнятність останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень України, які істотно дисонують з політикою Європейського союзу та, значною мірою, відображають підходи країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв, що не вірить у реалістичність прагнень України приєднатися до Еропейського союзу або НАТО.