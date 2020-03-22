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В Угорщині кількість жертв коронавірусу зросла до 6

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 15:41
В Угорщині кількість жертв коронавірусу зросла до 6
Ілюстративне фото (adevarul ro)

Від коронавірусу вилікували 12 осіб

В Угорщині кількість померлих від коронавірусу зросла до 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на About Hungary.

Повідомляється, що сьогодні жертвами коронавірусу стали 2 жінки у віці 65 та 75 років. Загальна кількість померлих зросла до 6.

Крім того, відомо про 12 осіб, яким вдалося вилікуватися від коронавірусу. Зараження коронавірусом діагностували в 131 угорця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Румунії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Від хвороби помер 67-річний мешканець міста Філіаши, який нещодавно повернувся з Франції. Ще один хворий коронавірусом мешканець Філіаши перебуває у важкому стані.

Крім того, вчора РБК-Україна писало про першу смерть від коронавірусу зафіксовану у Фінляндії. Жертвою коронавірусу стала похила людина з Гельсінкі. Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії перевищує 520.

Додамо, наразі офіційно підтверджено 3 смерті українців від коронавірусу за кордоном. Вилікувалися від коронавірусу за кордоном шість українських громадян у Японії, Італії та Польщі.

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