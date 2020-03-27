ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Угорщина посилила карантинні заходи

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:00
Угорщина посилила карантинні заходи
Фото: Віктор Орбан (facebook.com)

Поліція буде штрафувати громадян за порушення правил карантину

Угорщина посилила карантинні обмеження в країні щоб уповільнити поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові обмеження вводяться в країні на два тижні, при цьому, за словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, пік поширення вірусу в Угорщині очікується в червні-липні.

З суботи 28 березня громадянам, серед іншого, буде дозволено ходити за продуктами і робити обмежені фізичні вправи на вулиці. При цьому люди повинні триматися на відстані один від одного, а стежити за цим буде поліція. Правоохоронці також зможуть штрафувати жителів за порушення правил карантину.

Наразі в Угорщині зафіксовано 300 випадків зараження і 10 смертей від коронавірусу. Ще 39 осіб повністю одужали і були виписані з лікарень.

Нагадаємо, у світі коронавірусом заразилися понад півмільярда людей. Відомо про більше 24 тис. смертельних випадків. При цьому лідером за кількістю заражень стали Сполучені Штати Америки - число інфікованих у країні перевищило 85 тис. чоловік.

В Європі коронавірусом заразилися понад 250 тисяч осіб. Детально про те, як змінюється ситуація з пандемією коронавірусу в Україні та світі 27 березня - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 27 березня У МОЗ створять спецбригади для тестувань на коронавірус вдома
Новини України УгорщинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся