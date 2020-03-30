Орбан отримав розширені повноваження на час НС в Угорщині

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Орбан фактично одноосібно зможе керувати країною

Через ситуацію з коронавірусом в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан отримав розширені повноваження на час надзвичайного стану. Відповідний закон сьогодні прийняв угорський парламент, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що згідно з ухваленим законом, Орбан зможе одноосібно керувати країною, а уряд зможе продовжити надзвичайний стан без голосування в парламенті.

На додаток до надзвичайних заходів, передбачених законом, уряд зможе в терміновому порядку призупинити виконання певних законів, щоб гарантувати життя, здоров'я, особисту майнову та правову безпеку громадян, а також стабільність національної економіки.

Орбана зобов'язали регулярно інформувати парламент та лідерів фракцій про надзвичайні заходи. Під дію закону потрапляють і вибори, які не можуть бути проведені до кінця надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина посилила карантинні обмеження, щоб уповільнити поширення коронавірусу. За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, пік поширення вірусу в Угорщині очікується в червні-липні.