В Угорщині засудили майже 40 українців за фальшування документів

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12 обвинувачених отримали умовні терміни від 2 до 10 років

Районний суд прикордонного угорського міста Ніредьгаза, яке знаходиться в 80 км від кордону з Україною, оголосив вирок 39 українцям, обвинуваченим у фальшуванні документів при отриманні угорського громадянства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Прес-секретар суду Далма Решан повідомив, що 12 обвинувачених засуджені до умовних термінів від 2 до 10 років. Також 39 українців, які шахрайським способом намагались отримати громадянство Угорщини, отримали штрафи розміром в 50 тис. форинтів (близько 4,5 тис. грн).

Повідомляється, що найбільший строк отримали двоє обвинувачених, що мають подвійне громадянство України та Угорщини. Вони займались фальсифікацією та допомагали українцям здобувати громадянство Угорщини за грошову винагороду.

Обвинувачені шукали громадян України, що не володіли угорською мовою, а згодом тих, хто знав мову. Після цього виготовлялись українські паспорти, де змінювались фотографії. Це давало змогу фальсифікувати документи іншим особам й проходити тест на знання угорської мови в районних відділеннях. Ця схема використовувалась зловмисинками ще у 2014 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Угорщині відкрили 370 справ проти українців через угорське громадянство. Проти українців, які незаконним шляхом отримали громадянство Угорщини, станом на 28 січня 2019 року, було відкрито 370 справ.