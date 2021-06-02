В Угорщині почалися багатонаціональні навчання. Українські десантники вступили у "бойові зіткнення"

Вчора українські військові вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Перекрили усі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували позиції.

Приблизно о 17.00, почалися перші "бойові зіткнення". Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор "Opfor" в складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Українські військовослужбовці залишились у повному складі .

Сьогодні, о 6:40 ранку, на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти "М-113".

Протягом кількох хвилин, влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Українські війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

Фото: українські десантники беруть участь в навчаннях в Угорщині (facebook.com/GeneralStaff.ua)