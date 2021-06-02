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В Угорщині почалися багатонаціональні навчання. Українські десантники вступили у "бойові зіткнення"

Автор: РБК-Україна

В Угорщині розпочалася активна фаза багатонаціонального навчання “Сейбер Гардіан-2021”. Україну представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вчора українські військові вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Перекрили усі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували позиції.

Приблизно о 17.00, почалися перші "бойові зіткнення". Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор "Opfor" в складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Українські військовослужбовці залишились у повному складі .

Сьогодні, о 6:40 ранку, на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти "М-113".

Протягом кількох хвилин, влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Українські війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

Фото: українські десантники беруть участь в навчаннях в Угорщині (facebook.com/GeneralStaff.ua)

РБК-Україна писало, що на полігоні в Скадовському районі Херсонської області 1-3 червня відбудуться військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України.

Раніше СБУ провела масштабні антидиверсійні навчання в Одеській області.

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