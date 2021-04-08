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У Раді підготували робочу версію закону про нацменшини

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 16:14
У Раді підготували робочу версію закону про нацменшини Фото: в Раді напрацювали нову версію закону про нацменшини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді підготували робочу версію закону про національні меншини. Її подали на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що голова комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець провів зустріч з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

Сторони обговорили забезпечення прав національних меншин в Україні.

"Голова комітету повідомив про розробку нової редакції закону "Про національні меншини в Україні", робоча версія якого вже напрацьована і подана на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Згодом заплановані консультації та обговорення проекту з національними меншинами", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим щодо національних меншин в Україні.

Кулеба наголосив, що тема захисту прав нацменшин не повинна бути предметом політизації, тому Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати" на зміст цього закону.

Як писало РБК-Україна, у лютому президент Володимир Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини. Новий закон, на думку Зеленського, зможе захистити права нацменшин.

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