ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Фінляндії від коронавірусу померла перша людина

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 20:11
У Фінляндії від коронавірусу померла перша людина
Ілюстративне фото (adevarul ro)

Інформація про жертву коронавірусу не розголошується

У Фінляндії зафіксували першу смерть від захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію YLE.

За даними Відомства з охорони здоров'я та соціального захисту Фінляндії, мова йде по похилу людину, яка проживала на території медичного округу Гельсінкі та Уусімаа.

Іншої інформації про загиблу особу не розголошують через захист конфіденційних даних пацієнтів.

Зазначається, що станом на 21 березня у Фінляндії зафіксовано 521 випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що МЗС офіційно підтвердило 3 смерті українських громадян від коронавірусу за кордоном. Вилікувалися від коронавірусу за кордоном шість українців, четверо - в Японії та по одному - в Італії та Польщі.

Крім того, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок коронавірусу, з них 3 - летальні. Захворювання підтвердили у Дніпропетровській, Харківській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Житомирській областях, а також у Києві, Львові та Житомирі. Летальні випадки зафіксовано у Житомирській та Чернівецькій областях.

"Влада" Криму повідомила про перший випадок коронавірусу Рада у понеділок протестує законопроект про дистанційну роботу депутатів
Новини України ФинляндияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся