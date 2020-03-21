У Фінляндії від коронавірусу померла перша людина

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Інформація про жертву коронавірусу не розголошується

У Фінляндії зафіксували першу смерть від захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію YLE.

За даними Відомства з охорони здоров'я та соціального захисту Фінляндії, мова йде по похилу людину, яка проживала на території медичного округу Гельсінкі та Уусімаа.

Іншої інформації про загиблу особу не розголошують через захист конфіденційних даних пацієнтів.

Зазначається, що станом на 21 березня у Фінляндії зафіксовано 521 випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що МЗС офіційно підтвердило 3 смерті українських громадян від коронавірусу за кордоном. Вилікувалися від коронавірусу за кордоном шість українців, четверо - в Японії та по одному - в Італії та Польщі.

Крім того, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок коронавірусу, з них 3 - летальні. Захворювання підтвердили у Дніпропетровській, Харківській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Житомирській областях, а також у Києві, Львові та Житомирі. Летальні випадки зафіксовано у Житомирській та Чернівецькій областях.