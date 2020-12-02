Угорські євродепутати заявили про "громадянську війну" на Закарпатті

Угорські євродепутати назвали обшуки на Закарпатті ситуацією "громадянської війни". Вони засуджують силові методи щодо лідерів угорської громади.

Про це повідомляє kiszo.net з посиланням на заяву депутатів Європарламенту від партії "Фідес" і Християнської народно-демократичної партії (KDNP).

Зокрема, ця заява стала реакцією на обшуки в благодійних фондах та у голови Партії угорців України Ласло Брензовича у справі про сепаратизм.

"Українська влада створила на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування збройної сили українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", - йдеться в заяві.

На їхню думку, обшуки були нібито політично мотивованими і були спрямовані на залякування.

"В асоційованій країні Європейського союзу, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський союз і НАТО, такі випадки є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав угорського посла Іштвана Ійдярто. Кулеба запевнив, що обшуки не спрямовані проти угорської національної меншини.

Служба безпеки України цього тижня провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.