Венгерские евродепутаты заявили о "гражданской войне" на Закарпатье

Венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье ситуацией "гражданской войны". Они осуждают силовые методы в отношении лидеров венгерской общины.

Об этом сообщает kiszo.net со ссылкой на заявление депутатов Европарламента от партии "Фидес" и Христианской народно-демократической партии (KDNP).

В частности, это заявление стало реакцией на обыски в благотворительных фондах и у главы Партии венгров Украины Ласло Брензовича по делу о сепаратизме.

"Украинская власть создала на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - говорится в заявлении.

По их мнению, обыски были якобы политически мотивированными и были направлены на запугивание.

"В ассоциированной стране Европейского союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто. Кулеба заверил, что обыски не направлены против венгерского национального меньшинства.

Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.