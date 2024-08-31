Запрет на селфи и музыку. Италия ужесточила ограничения для туристов

Италия ужесточила правила для отдыхающих и туристов. Среди запретов оказались - ночное плавание, музыка и селфи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Римские каникулы мечты могут походить больше на кошмар для тех, кто посетит Италию в течение следующих нескольких дней, ведь накануне большого праздника в популярных направлениях страны появится такое огромное количество людей, принимаемых специальные меры, чтобы держать их под контролем.

Министерство туризма Италии сообщает, что 15 августа 13 миллионов итальянцев начнут свое путешествие по стране, поскольку Италия совместно празднует католический праздник Успения Пресвятой Богородицы и древний праздник Феррагосто, впервые введенный основателем Римской империи Августом, чтобы дать рабочим отдохнуть.

Так, как вдобавок к путешествующим итальянцам в стране будут находиться миллионы туристов, власти Италии решили ввести новые ограничения, чтобы сдерживать людей.

К примеру, от острова Сардиния до итальянского сапога в Апулии доступ ко многим популярным пляжам теперь предоставляется только с помощью программы, чтобы контролировать количество посетителей.

В то же время, согласно сообщениям итальянских СМИ, в ближайшие дни запрещено использовать пластик, курить, а в некоторых случаях даже использовать стулья на песке.

Запрет на ночное купание

На некоторых пляжах острова Сардиния, который этим летом посетило рекордное количество туристов, запретили использовать скалы для крепления пляжных зонтов.

Согласно сообщениям местных СМИ, общины Санта-Тереза-ди-Галлура и Сант-Антиоко говорят, что любой, кто не выполнит требования, будет оштрафован на 500 евро.

Однако теперь на Сардинии мэр северо-восточной Ольбии запретил еще и позднее ночное купание, кемпинг на пляже, костер и даже использование стульев или полотенец на ночь. Это осуществлено для того, чтобы сократить ночные гуляния – хотя крайний срок отключения музыки в 5 утра может показаться чрезмерным щедрым.

Запрет музыки

В Сассаре, на северо-западе Сардинии, музыка должна прекращаться в 2 часа ночи. В курортных анклавах Платамона, Порто Ферро и Аржентьера отключение составляет 3 часа ночи, согласно постановлению, опубликованному мэрами острова.

Венецианские однодневные путешественники должны заплатить за вход в город.

В Риме, Флоренции и Венеции ввели временные стоп-сигналы для селфи. Соответствующие знаки установили как средство контроля толпы в зонах с интенсивным движением пешеходов, чтобы помешать людям селфи и блокировать поток.

Тем временем на побережье Амальфи власти будут регулировать количество транспортных средств, забивающих живописные дороги, альтернативно ограничивая номерные знаки с парными и нечетными номерами на определенных небольших улицах во время оживленного времени дня, сообщает местное туристическое управление Кампании.

Остров Капри последует примеру туристической платы за въезд, введенной Венецией в начале этого года. Он взимает двойную плату за обычную посадочную плату за прибытие в напряженные праздничные выходные.

Некоторые горные направления в регионе Трентино на севере Италии используют мониторы для отслеживания потоков туристов и будут закрывать маршруты, которые станут слишком загруженными, сообщает региональное правительство.

Италия, как и многие другие места в мире, сталкивается с проблемами чрезмерного туризма в пик сезона, проблемы, которая может негативно повлиять как на качество жизни людей, живущих в популярных направлениях, так и на качество отпуска приезжающих.

Это, вероятно, совсем не то, что представлял император Август, когда назначал праздник середины лета.