У Венеції масово протестують через повені та круїзні кораблі

У Венеції (Італія) масово протестують проти частих випадків затоплення міста і впливу гігантських круїзних суден. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що зібралися від двох до трьох тисяч чоловік і вони вважають, що хвилі, які створюють круїзні кораблі, розмивають основу Венеції.

Також учасники акцій закликали розгорнути масштабний проект Мозе.

Зазначимо, що понад 80% міста, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, опинилися під водою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венеції відбулася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

Як повідомило РБК-Україна, місцеві жителі отримають компенсацію в розмірі від 5-20 тис. євро. Влада міста звинуватили в катастрофі глобальне потепління і оголосили стан катастрофи.

Крім того, внаслідок масштабного повені у Венеції загинули 2 людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом, коли намагався ввімкнути помпу, щоб відкачати воду з дому. Про причини загибелі другого чоловіка не повідомлялося.