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Росія може відправити в ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму

Новини » Політика    25.06.2019 - 18:18
Росія може відправити в ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму
Фото: Петро Толстой (duma.gov.ru)

За словами глави делегації Росії в ПАРЄ, представники Криму "будуть відстоювати точку зору кримчан"

Віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой не виключає, що "чиновники" з окупованого Криму можуть увійти до складу російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

За словами Толстого, у складі російської делегації в ПАРЄ можуть бути присутні "депутати" з окупованого Криму, які "представлятимуть точку зору кримчан".

"Якщо питання Криму буде підніматися в ПАРЄ, звичайно, і "депутати", обрані від Криму, і "сенатори" можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається", - заявив він.

Крім того, Толстой назвав протести української делегації через повернення представників Росії в ПАРЄ "дурістю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Міністерство закордонних справ України відкликає українського посла при Раді Європи Дмитра Кулебу через рішення про повернення російської делегації в ПАРЄ.

Зазначимо, вночі 25 червня ряд країн підтримали резолюцію про повернення Росії в ПАРЄ. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії та Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

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