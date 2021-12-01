Венеційська комісія спрямувала 20 сторінок зауважень до законопроекту про столицю, - Кличко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час Київського безпекового форуму.

"Я звертався до вищого керівництва, звертаюсь до всіх. На двадцять сторінок надійшло зауваження від Венеційської комісії, багато зауважень від наших міжнародних, європейських партнерів. Ми маємо прислухатися та ретельно доопрацювати цей законопроект, з яким місто Київ та Україна далі житимуть. Цей законопроєкт, який дуже швидко хочуть проштовхнути, зруйнує систему управління містом", - заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що для ухвалення якісного законопроєкту про столицю центральна влада має прислухатися до міжнародних партнерів та доопрацювати його.

"Я не хочу перебільшувати, але від Києва, серця України, залежить спокій, залежить розвиток кожного міста, селища, тому що Київ - локомотив, і він показує приклад усім іншим містам та регіонам України", - зазначив Кличко.