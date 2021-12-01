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Венеційська комісія спрямувала 20 сторінок зауважень до законопроекту про столицю, - Кличко

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Киев, Середа 01 грудня 2021 18:25
Венеційська комісія спрямувала 20 сторінок зауважень до законопроекту про столицю, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Венеційська комісія надіслала свій висновок до тексту законопроекту про столицю - 20 сторінок зауважень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час Київського безпекового форуму.

"Я звертався до вищого керівництва, звертаюсь до всіх. На двадцять сторінок надійшло зауваження від Венеційської комісії, багато зауважень від наших міжнародних, європейських партнерів. Ми маємо прислухатися та ретельно доопрацювати цей законопроект, з яким місто Київ та Україна далі житимуть. Цей законопроєкт, який дуже швидко хочуть проштовхнути, зруйнує систему управління містом", - заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що для ухвалення якісного законопроєкту про столицю центральна влада має прислухатися до міжнародних партнерів та доопрацювати його.

"Я не хочу перебільшувати, але від Києва, серця України, залежить спокій, залежить розвиток кожного міста, селища, тому що Київ - локомотив, і він показує приклад усім іншим містам та регіонам України", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, Верховна рада планувала ухвалити у другому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до кінця року.

Текст документу викликав численні зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної ради.

17 листопада свої критичні зауваження до законопроєкту надіслала Рада Європи. Віталій Кличко раніше надіслав текст законопроекту до Венеційської комісії.

Проти розділення посад Київського міського голови та голови КМДА, згідно з опитуваннями, заперечують більшість киян.

18 листопада, коли закон про столицю мав розглядатися в парламенті, під Верховною радою відбувся флешмоб "Руки геть від Києва та киян!".

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