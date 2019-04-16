У Венесуели вперше прибув літак з гумдопомогою Червоного Хреста

Вперше з початку кризи у Венесуелі в країну доставили гуманітарну допомогу Червоного Хреста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В аеропорту столиці країни Каракасы приземлився літак, на борту якого знаходяться терміново необхідні медикаменти і медичні матеріали.

Близько тижня тому президент Венесуели Ніколас Мадуро після довгих відмов повідомив про готовність прийняти гуманытарну допомогу Червоного Хреста під час переговорів з головою організації Петером Маурером в Каракасі.

За даними ООН, майже чверть з 30 млн венесуельців потребують термінової допомоги. Близько 3,7 млн жителів країни виснажені внаслідок недостатнього харчування, не менше 22% дітей до 5 років страждають від хронічного недоїдання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенатор США Рик Скотт запропонував американській владі вивчити питання використання військової сили для доставки гумпомощи до Венесуели. За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро ведуть політику геноциду, не допускаючи постачання гуманітарної допомоги в країну.

Крім того, між опозицією і урядовими силами у Венесуелі в штаті Карабобо сталися сутички з-за блокування ввезення гуманітарної допомоги. Зокрема, в опозиції зазначили, що урядові сили перешкоджають доставці гуманітарної допомоги.