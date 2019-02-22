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У Венесуелі через блокування гумдопомоги сталися сутички

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 15:59
У Венесуелі через блокування гумдопомоги сталися сутички
Ілюстративне фото (twitter.com emilionegrin)

В опозиції зазначають, що урядові сили перешкоджають доставці гумдопомоги

Між опозицією та урядовими силами у Венесуелі в штаті Карабобо сталися сутички через блокування ввезення гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Euronews.

Зокрема, в опозиції зазначають, що урядові сили перешкоджають доставці гумдопомоги.

"Вони намагаються завадити нам дістатися до нашого місця призначення, міста Сан-Крістобаль. Ми будемо доправляти їжу та ліки до людей, незважаючи ні на що, як сказав наш президент Гуайдо", - підкреслив опозиціонер Річард Бланко.

При цьому вказано, що деякі вантажівки, які перевозили допомогу, змогли проїхати через блокпост.

Нагадаємо, опозиційний лідер Венесуели і самопроголошений президент Хуан Гуайдо у п'ятницю підписав перший президентський указ для розблокування постачання гуманітарної допомоги в країну. Він розпорядився відкрити всі межі для доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Також армії був даний наказ тимчасово закрити повітряну і морську кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубою, Бонайре і Кюрасао.

Додамо, Мадуро закликав опозиційного лідера Хуана Гуайдо провести вибори відповідно до вимог конституції.

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