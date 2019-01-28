Венесуелу залишають тисячі людей на тлі нової кризи, - ВВС

Фото: жителі Венесуели залишають країни (twitter.com/noticiaalminuto.com)

Багато жителів країни тікають до сусідньої Колумбії

У Венесуелі тисячі жителів країни змушені покинути країну на тлі політичної кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що багато тікають до сусідньої Колумбії, незаконно перетинаючи кордон, без будь-яких виїзних документів та паспортів.

При цьому люди залишають країну не тільки на тлі глибокої політичної кризи, але і гуманітарної.

"Мені довелося залишити матір і родину. Ситуація жахлива. Все це тільки для того, щоб знайти їжі і йти далі, тому що нічого у Венесуелі немає", - розповідає дівчина, яка вирішила покинути Венесуели.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до нових протестів. У своїй заяві Гуайдо підкреслив, що прихильникам опозиції необхідно влаштувати акції проти уряду і президента Ніколаса Мадуро 30 січня по всій Венесуелі. Крім того, він закликав Лондон не видавати "нелегітимного і клептократическому режиму" золоті резерви країни, які становлять близько 1,3 млрд доларів і зберігаються в Банку Англії.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Європейські країни відмовитися від ультиматуму з вимогою оголосити про нові вибори в країні протягом восьми днів.