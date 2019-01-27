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Мадуро закликав ЄС відмовитися від ультиматуму про вибори у Венесуелі

Новини » Політика    27.01.2019 - 15:00
Мадуро закликав ЄС відмовитися від ультиматуму про вибори у Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро заявив, що Євросоюз робить помилку щодо Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Європейські країни відмовитися від ультиматуму з закликом провести нові вибори в країні протягом восьми днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю турецькому телеканалу CNN Turk.

За його словами, Євросоюз робить помилку щодо Венесуели.

"Європа знову робить помилку по відношенню до Венесуелі. Вони ігнорують наші історію, незважаючи на нашу 200-річну свободу. Ми пишаємося нашою свободою, в нас тече кров наших визволителів. Вони повинні відмовитися від свого ультиматуму, ніхто не сміє ставити нам ультиматуми", - сказав Мадуро.

Він зазначив, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, проголосив себе виконуючим обов'язки президента країни, "порушує всі можливі закони і конституцію", додавши, що чергові президентські "вибори відбудуться в 2020 році".

Мадуро зазначив, що відкритий до діалогу, але на запитання кореспондента CNN Turk про можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом відповів, що така зустріч "не неможлива, а навряд чи можлива".

Нагадаємо, у Венесуелі в результаті протестів опозиції проти президента Ніколаса Мадуро глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки глави держави. Його підтримали США, Канада й більшість країн Латинської Америки. Перемігший на останніх виборах Мадуро назвав опозиційного лідера неконституційним президентом.

Військовий аташе Венесуели в Сполучених Штатах Хосе Луїс Сільва заявив, що розриває відносини з урядом президента Ніколаса Мадуро і заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

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