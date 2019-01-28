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Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Новини » Політика    28.01.2019 - 08:21
Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Нові протести у Венесуелі мають пройти 30 січня

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, закликав до нових протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в своїй заяві Гуайдо підкреслив, що прихильникам опозиції необхідно влаштувати акції проти уряду і президента Ніколаса Мадуро 30 січня по всій Венесуелі. Крім того, він закликав Лондон не видавати "нелегітимному і клептократичному режиму" золоті резерви країни, які становлять близько 1,3 млрд доларів і зберігаються в Банку Англії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Європейські країни відмовитися від ультиматуму з вимогою оголосити про нові вибори в країні протягом восьми днів.

До цього держсекретар США Майк Помпео під час засідання Ради безпеки ООН закликав світову спільноту підтримати опозицію Венесуели і визнати Хуана Гуайдо президентом країни. Він також зазначив, що економічний колапс у Венесуелі та потік біженців до інших країн є загрозою для міжнародної безпеки і миру.

 

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