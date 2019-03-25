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Комітет Сенату США представить свою доповідь у справі про втручання у вибори

Новини » Політика    25.03.2019 - 03:57
Комітет Сенату США представить свою доповідь у справі про втручання у вибори
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Комітет з розвідки планує оприлюднити свою доповідь у найближчі місяці

Комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів планує представити власну доповідь за результатами розслідування втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Про повідомив голова комітету Річард Берр, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter політика.

Комітет планує оприлюднити свою доповідь у найближчі місяці.

"В найближчі тижні і місяці комітет сенату з розвідки завершить останні допити і опублікує доповідь про спроби Росії втручатися у вибори в США", - написав Берр.

Голова комітету також вважає, що Мін'юст США повинен опублікувати якомога більше деталей з доповіді з "російської справи" спецпрокурора Роберта Мюллера.

Берр впевнений, що це можна здійснити без загрози для джерел і методів розвідки США або поточних розслідувань Міністерства юстиції.

Нагадаємо, в неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки було  оприлюднено звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Дворічне розслідування не виявило доказів змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Росією.

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