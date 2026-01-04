Венесуэльцы по всему миру вышли на улицы после смены власти, - Reuters

Реакция диаспоры в разных странах

После сообщений об отстранении Николаса Мадуро при поддержке США венесуэльцы начали спонтанные акции в столицах стран Латинской Америки и Европы.

В Сантьяго, Лиме, Кито и Мадриде люди собирались с национальными флагами, скандировали лозунги и делились эмоциями.

"Мы свободны. Мы все рады, что диктатура пала и что у нас свободная страна", — сказала Хати Яньес, венесуэлка, проживающая в Чили.

"Моя радость слишком велика. После стольких лет, после стольких трудностей, сегодня тот день. Сегодня день свободы", — заявил Хосе Грегорио.

Масштабы миграционного кризиса

По данным Международной организации по миграции ООН, с 2014 года Венесуэлу покинули около 7,7 млн человек, что составляет примерно 20% населения страны.

Больше всего мигрантов приняла Колумбия — около 2,8 млн, далее следуют Перу с 1,7 млн и другие страны региона. Для многих причиной отъезда стала невозможность обеспечить базовые потребности и отсутствие перспектив.

Надежды и сомнения

Несмотря на эйфорию, среди венесуэльцев за рубежом сохраняется тревога.

"Мы еще не достигли точки, когда можем сказать, что Венесуэла полностью свободна", — сказала Мария Фернанда Монсильва на акции в Кито.

Многие подчеркивают, что происходящее — лишь первый шаг, после которого страна должна пройти сложный период политического и экономического перехода.