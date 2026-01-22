В Венесуэле освободили трех украинцев, они уже едут домой, - Сибига

Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу Мадуро в США начнется не раньше 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры. Во время первого заседания, 5 января 2026 года, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Между тем после устранения Мадуро власть в Венесуэле перебрала вице-президент Делси Родригес, которая несмотря на агрессивную риторику все же заключила с США ряд договоренностей. Среди этих договоренностей было освобождение политических заключенных и иностранных граждан, незаконно задержанных режимом Мадуро.