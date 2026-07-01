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В Венесуэле из-за землетрясений уже больше 1900 пострадавших, разрушены 58 тысяч зданий

05:00 01.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях в Венесуэле?
aimg Эдуард Ткач
В Венесуэле из-за землетрясений уже больше 1900 пострадавших, разрушены 58 тысяч зданий Фото: в стране могут быть более серьезные последствия (Getty Images)
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В Венесуэле продолжает расти число жертв после землетрясений, которые произошли на прошлой неделе. Помимо этого, спутниковые снимки фиксируют огромное количество поврежденных и разрушенных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По последним данным, в результате двух мощнейших землетрясений погибли уже минимум 1943 человека. Кроме того, более 10 757 получили ранения, а десятки тысяч считаются без вести пропавшими (вероятно, пол завалами).

Агентство ООН по миграции заявило, что от стихийных бедствий могут пострадать до 6,8 млн человек, которым потребуется жилье, вода, канализация, медицинская помощь и предметы первой необходимости.

В понедельник глава Национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в результате землетрясений повреждено 855 зданий, и в том числе 189 полностью обрушились.

Однако как отмечает The Guardian, первоначальная оценка спутниковых данных, опубликованных NASA, указывает на возможность гораздо более серьезных и масштабных разрушений.

После анализа радиолокационных снимков высокого разрешения, исследователи из университета штата Орегон пришли к выводу, что "приблизительно 58 870 зданий, вероятно, были повреждены или разрушены в пострадавшем регионе".

Тем временем Всемирная организация здравоохранения забила тревогу по поводу потенциальных вспышек заболеваний, поскольку перегруженные и поврежденные медучреждения Венесуэлы с трудом справляются с последствиями землетрясений.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе 24 июня на севере Венесуэлы произошли сразу два землетрясения с разницей в одну минуту. Первое было с магнитудой 7,2, а второе с магнитудой 7,5.

В результате случившегося многие здания были повреждены или разрушены. Согласно оценке ООН, происшествия затронули почти 2 млн зданий, а ущерб составляет 6,7 млрд долларов.

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