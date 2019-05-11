У Венесуелі заявили про захід корабля США в територіальні води країни

Ілюстративне фото (atlanticarea.uscg.mil)

На зустріч американського корабля вийшов патрульний корабель боліваріанського флоту

Військові Венесуели виявили у виключній економічній зоні республіки американський корабель. Про це йдеться в заяві Військово-морського флоту (ВМФ) Венесуели в Twitter.

Повідомляється, що корабель берегової охорони Сполучених Штатів USCG James виявили вдень 8 травня.

Наступного дня, 9 травня, судно змінило курс і на 14 миль (22,5 км) наблизилося до порту Гуаира в штаті Варгас на півночі країни. Реагуючи на це, на зустріч американського корабля вийшов патрульний корабель боліваріанського флоту.

Після того, як між ними була встановлена зв'язок, USCG James ще раз змінив курс і покинув територіальні води Венесуели. З чим був пов'язаний інцидент, там не пояснили.

Раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції США в країну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки Венесуела вийти з акціями протесту 11 травня.