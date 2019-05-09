У Венесуелі затримали одного з лідерів опозиції

Віце-спікер Національної асамблеї Венесуели Едгар Самбрано був затриманий співробітниками спецслужб через підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, напередодні затримання Самбрано повідомив, що його службовий автомобіль був евакуйований агентами Служби національної безпеки Венесуели від резиденції його партії. При цьому Самбрано знаходився в салоні евакуйованого автомобіля.

"Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор спецслужб - ред.)", - повідомив Самбрано.

Зазначається, що Гуайдо осудив затримання свого соратника, який напередодні підтримав спробу усунення чинного президента від влади, та звернувся до міжнародної спільноти.

"Ми попереджаємо народ Венесуели та міжнародне товариство: режим викрав віце-спікера Національної асамблеї", - заявив він.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, у Венесуелі відбулася спроба державного перевороту. Частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

Як писало РБК-Україна, за час протестів у Венесуелі, які розпочалися 30 квітня, загинули 4 людини. В результаті зіткнень із силовика постраждали ще щонайменше 240 протестувальників.