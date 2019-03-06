У Венесуелі затримали американського журналіста

Також затримали венесуельського журналіста Карлоса Камачо

В Каракасе (столица Венесуэлы) задержали американского журналиста Коди Уэддла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ссылаясь на сообщение Союза журналистов Венесуэлы, телекомпания отметила, что задержан также и коллега Уэддла - Карлос Камачо.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который вернулся в страну, призвал граждан выйти на антиправительственные протесты в субботу, 9 марта.

РБК-Украина писало, что в столице Венесуэлы - Каракасе - во время традиционного карнавала полиция применила слезоточивый газ в сторону участников действия. Вследствие столкновений пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полиции.

Как писало РБК-Украина ранее, Гуайдо, несмотря на угрозу ареста со стороны властей, вернулся в Венесуэлу. Лидер оппозиции вернулся после недельного зарубежного турне, во время которого он убеждал своих сторонников в соседних странах в необходимости наращивать гумпомощь и способствовать устранению Николаса Мадуро от власти.

Добавим, член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц подготовила законопроект, в котором от американских властей требуют разработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле.