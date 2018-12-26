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У Греції стався ще один землетрус

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 22:08
У Греції стався ще один землетрус
Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Епіцентр землетрусу був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова

На грецькому острові Закінтос в Іонійському морі стався землетрус магнітудою 4,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як зазначає видання, у середу землетрус магнітудою 4,1 стався на грецькому острові Закінтос в Іонійському морі.

Згідно з даними Інституту геодинаміки, землетрус стався о 09:37 за місцевим часом.

Епіцентр природного явища був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова.

Раніше, 13 грудня, в Греції біля острова Закінтос відбувся землетрус магнітудою 4,4.

Повідомляється, що епіцентр був зафіксований на глибині 13 кілометрів. 

Нагадаємо, число постраждалих від землетрусу в Егейському морі, який стався в липні на острові Кос (Греція) перевищила 120 чоловік. За даними місцевої влади, стихія пошкодила кілька будинків, мечеть, головний порт rishiri, а також фортеця 14 століття, яка розташована біля порту.

Кількість постраждалих через землетрус в Сицилії зросла до 30 На Сицилії стався землетрус
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