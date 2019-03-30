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Венесуельці знову залишилися без електрики

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 09:17
Венесуельці знову залишилися без електрики
ілюстративне фото (bengkulu.antaranews)

Лікарні та аеропорти занурилися в пітьму

У Венесуелі вчора ввечері, 29 березня, відбулося третє масштабне відключення електроенергії (блекаут) за місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що блекаут поширився на Каракас і інші великі міста, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

З моменту, коли владі вдалося подолати наслідки попереднього серйозного збою в столичних електромережах, пройшло всього півтора дня.

В результаті події порушена подача води у будинку. Крім того, лікарні, аеропорти занурилися в пітьму.

За даними неурядової організації NetBlocks, яка відповідає за кібербезпеку, лише в десяти відсотків телекомунікаційної інфраструктури країни збереглося підключення до мережі інтернет.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо як причини нового блекауту назвав загоряння на високовольтній лінії електропередачі.

Нагадаємо, перші масштабні перебої з електропостачанням у Венесуелі розпочалися 7 березня.

25 березня у Венесуелі знову сталося масштабне відключення електроенергії. Блекаут торкнувся багато районів Венесуели, а також столиці Каракас. 

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