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Блекаут у Венесуелі: назвали нову причину

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 16:23
Блекаут у Венесуелі: назвали нову причину
Фото: блекаут у Венесуелі (mongabay.com)

Відключення електрики торкнулося 16 з 21 штату країни

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в якості причини нового блекаут назвав загоряння на високовольтній лінії електропередачі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Гуайдо, відключення електрики торкнулося 16 з 21 штату країни. У зв'язку з цим вівторок оголосили вихідним днем у всій Венесуелі.

Нагадаємо, 25 березня у Венесуелі знову сталося масштабне відключення електроенергії. Блекаут торкнувся багато районів Венесуели, а також столиці Каракас. Пізніше венесуельський міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес в уряді Ніколаса Мадуро заявив, що до масового відключення електрики призвела кібератака на гідроелектростанцію "Ель-Гурі".

Нагадаємо, перші масштабні перебої з електропостачанням у Венесуелі розпочалися 7 березня. Тоді без електрики залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас.

У той час щонайменше 15 жителів країни загинули з-за неможливості проведення процедури гемодіалізу.

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