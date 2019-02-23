У Венесуелі виникли сутички між цивільними та військовими

Військові намагаються завадити ввезенню в Венесуелу гуманітарної допомоги з території Куби

На границе Венесуэлы с Кубой возникли столкновения между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, венесуэльские военные, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заблокировали границу с Колумбией, чтобы помешать доставке гуманитарной помощи в страну.

Отмечается, что в пограничном городе Уренья местные жители заблокировали мост, который объединяет страны, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи из Колумбии. Чтобы разблокировать мост военные применили против гражданского населения слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, ранее сообщалось, что в венесуэльском районе Сан-Франсиско-де-Бруани военные открыли огонь по коренным жителям, которые пытались помешать их проезду к границе с Бразилией. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.

Кроме того, в городе Санта-Элена-де-Уайрен Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренного индейского народа пемон.

Добавим, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну, призвав их выполнить свой долг по защите мирных граждан.