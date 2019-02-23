Нацгвардія Венесуели застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Фото: зіткнення поліції і протестувальників у Венесуелі (з відкритих джерел)

Зіткнення відбулися в місті Санта-Елена-де-Уайрен

Національна гвардія Венесуели застосувала сльозогінний газ проти представників корінної індіанської народності пемон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Nacional з посиланням на депутата Національної асамблеї (парламенту) республіки Амеріко де Грасіа.

Повідомляється, що зіткнення сталися в місті Санта-Елена-де-Уайрен. Раніше повідомлялося, що в районі Сан-Франсиско-де-Юруани венесуельські військові відкрили вогонь по корінним жителям, також намагалися перешкоджати їх проїзду до кордону з Бразилією. Дві людини загинули, ще 14 отримали поранення. Після цього інциденту обурені індіанці взяли в заручники генерала Нацгвардії Хосе Мігеля Монтойю, який командував військовими в момент зіткнення.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну, закликавши їх виконати свій обов'язок по захисту мирних громадян.

РБК-Україна писало, що влада Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро прийняли рішення закрити морський кордон з кількома островами в Карибському морі напередодні доставки у країну іноземної гуманітарної допомоги.