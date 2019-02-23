Венесуела частково закрила кордон із Колумбією

Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

У Мадуро перекриття кордону пояснили погрозами з боку Колумбії щодо Венесуели

Влада Венесуели вирішилf тимчасово закрити три мости на кордоні з Колумбією напередодні прибуття з боку цієї країни гуманітарного вантажу. Про це повідомила віце-президент Делсі Родрігес, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Родрігес, що представляє президента Ніколаса Мадуро, пояснила такі заходи погрозами з боку Колумбії щодо Венесуели.

"Боліваріанський уряд інформує населення про те, що через серйозні та незаконні загрози, що чиняться урядом Колумбії щодо суверенітету Венесуели, було ухвалене рішення тимчасово повністю закрити мости імені Симона Болівара, Сантандера і міст Уньон", - написала віце-президент.

Вона додала, що Каракас гарантує безпеку при перетині кордону як венесуельцям, так і колумбійцям, а мости повернуться до роботи в штатному режимі після того, як припиняться "жорстокі акти насильства" проти Венесуели.

Родрігес також зажадала від президента Колумбії Івана Дуке припинити підтримувати президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну, закликавши їх виконати свій обов'язок із захисту мирних громадян.