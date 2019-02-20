Болтон закликав військових Венесуели пустити в країну гуманітарну допомогу

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник Трампа заявив, що військові повинні виконати свій обов'язок із захисту мирних громадян

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Болтона в Twitter.

Він закликав військових Венесуели виконати свій обов'язок із захисту мирних громадян.

"Венесуельські збройні сили повинні виконати свій обов'язок із захисту цивільних осіб на кордоні з Колумбією і Бразилією і дозволити їм мирно ввезти гуманітарну допомогу - без насильства або страху відплати", - написав радник Трампа.

Він додав, що США "не забудуть будь-які дії з боку збройних сил Венесуели за потурання або підбурювання до насильства проти мирних цивільних осіб".

"У керівництва військових ще залишився час зробити правильний вибір", - підкреслив Болтон.

Зазначимо, Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, яких Венесуела не потребує.

Нагадаємо, влада Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро виішила закрити морський кордон з кількома островами в Карибському морі напередодні доставки у країну іноземної гуманітарної допомоги.