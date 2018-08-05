Президент Венесуели Мадуро звинуватив у замаху Колумбію

Поранених в результаті вибуху військових госпіталізували

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Про це повідомляє AFP news agency.

Скріншот (twitter.com/AFP)

Як повідомляє CNBС, Мадуро евакуювали з місця події. За словами самого президента, він "відчуває себе чудово".

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що "Мадуро став жертвою нападу з літальними пристроями, що містили вибуховий заряд. Президент не постраждав, а сім солдатів отримали травми".

Нагадаємо, на президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час параду було скоєно невдалий замах. Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, що знаходилися поруч з Мадуро, не постраждав.

Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі. Трансляцію виступу президента Венесуели вело телебачення країни.