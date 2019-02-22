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Гуайдо підписав перший президентський указ

Новини » Політика    22.02.2019 - 08:31
Гуайдо підписав перший президентський указ
Фото: Хуан Гуайдо (flickr.com)

Гуайдо розпорядився відкрити кордони для доставки гуманітарної допомоги

Опозиційний лідер Венесуели і самопроголошений президент Хуан Гуайдо підписав перший президентський указ, щоб розблокувати постачання гуманітарної допомоги до країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Гуайдо розпорядився відкрити всі кордони для доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

"Як головнокомандуючий збройними силами я підтверджую рішення, щоб гуманітарна допомога потрапила на територію Венесуели, і наказую різним елементам, щоб вони діяли у відповідності з цією інструкцією", - йдеться в указі.

Гуайдо підписав перший президентський указ

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з того моменту, як Хуан Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели, на його бік перейшли 11 венесуельських дипломатів в США. Крім того, раніше стало відомо, що американські активи і рахунки Венесуели, в тому числі банківські рахунки посольств і консульств, заморожені.

У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Також армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубою, Бонайре і Кюрасао.

 

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