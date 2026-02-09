Венесуэла освободила топ-оппозиционеров после падения Мадуро: кто именно оказался на свободе
8 февраля в Венесуэле освободили несколько десятков политических заключенных, которые были задержаны при режиме Николаса Мадуро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на странице Хуана Пабло Гуанипы в Х, сообщила организация Comando ConVzla - аккаунт оппозиции во главе с Марией Мачадо и Эдмундо Гонсалесом, а также написало издание Reuters.
Всего известно об освобождении 30 политических заключенных.
Так, после десятилетий политических репрессий в Венесуэле двери тюрем открылись для тех, кого режим Николаса Мадуро пытался сломать годами.
Знаковые имена
По данным правозащитных организаций и семей заключенных, на свободу вышли ключевые соратники Марии Корины Мачадо - лидера, которая стала архитектором изменений в стране.
Хуан Пабло Гуанипа: Один из самых заметных оппозиционеров, арестованный в мае 2025 года. После освобождения он заявил, что "готов говорить о будущем страны с правдой во главе".
Фредди Суперлано: лидер Народной партии "Voluntad", был похищен агентами спецслужб после президентских выборов 2024 года и долгое время находился в изоляции. Сейчас его жена подтвердила, что Фредди наконец в безопасности.
Перкинс Роча: Ведущий адвокат оппозиционного движения, которого режим пытался осудить за "терроризм" и удерживал в тюрьме с августа прошлого года.
Рафаэль Тударес: Зять Эдмундо Гонсалеса, приговоренный к абсурдным 30 годам заключения за политическую деятельность своего родственника.
"Мои братья, мои товарищи по борьбе, моя семья Венте, после стольких месяцев похищения и несправедливости, сегодня вы можете обнять своих родных и снова встретиться с ними (...) Мы не остановимся, пока не освободим каждого политического заключенного и пока все не вернутся домой", - отреагировала на освобождение Мария Корина Мачадо.
Henry, Perkins, Luis, Cathy, Dignora, María, Nikoll, Alby...- María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026
Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrase con los suyos.
Освобождение произошло на фоне растущего давления США, которые требовали освободить политических заключенных. Правозащитная организация Foro Penal подтвердила, что по состоянию на 8 февраля было освобождено около 35 человек, а с 8 января - уже 383 политических заключенных. В то же время проверяются дополнительные дела.
Нефть в обмен на свободу
Стремительное освобождение заключенных - это не только внутреннее требование венесуэльцев, но и часть большой игры с США.
Так, после устранения Мадуро новая власть стремится:
-
Снятия санкций: Белый дом четко дал понять, что доступ к нефтяным рынкам и разблокирование активов возможны только при условии полной деполитизации правосудия.
-
Международного признания: Выполнение требований Интерпола и отмена политических преследований являются ключевыми для возвращения Венесуэлы в мировую экономику.
Дальнейшая судьба тюрьмы "Геликоиде"
Кстати, временный президент Венесуэлы Делси Родригес анонсировала закрытие печально известного центра содержания "Геликоиде" в Каракасе.
То место, которое правозащитники называли "центром жестокого обращения", будет полностью переоборудовано. Вместо камер там планируют открыть спортивный комплекс и центр социальных услуг.
Операция США в Венесуэле 3 января
Ночью 3 января американские войска нанесли удары по Каракасу, после чего правительство Венесуэлы ввело чрезвычайное положение и мобилизовало Вооруженные силы. Венесуэльские власти заявили, что обратятся в ООН и другие организации с требованием осудить действия США.
При этом лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала граждан быть готовыми действовать по официальным указаниям.
Впоследствии Дональд Трамп объявил о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых доставили в США и предъявили обвинения в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении оружия.
Ближе к вечеру по киевскому времени Трамп выступил с брифингом. Во время этого выступления он сказал, что Америка будет руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет передачи власти.
В суде Мадуро заявил, что остается законным президентом и является военнопленным; следующее заседание назначено на 17 марта 2026 года.